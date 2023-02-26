العملة الإيرانية تنخفض.. 600 ألف ريال للدولار الواحد

ورفع المركزي الإيراني أمس السبت حظرًا على محلات الصرافة الخاصة التي تبيع العملات الصعبة، سعيًا لتهدئة السوق وتخفيف الطلب على الدولار، وفتح البنك الأسبوع الماضي مركزًا للصرافة للسماح للإيرانيين بشراء العملات الأجنبية، ولكن بعض محللي السوق قالوا إن هذه الخطوة لم تثبط الإقبال على الدولار بعد.