العملة الإيرانية تنخفض.. 600 ألف ريال للدولار الواحد

هبط الريال الإيراني إلى مستوى قياسي منخفض أمام الدولار الأمريكي، اليوم الأحد، رغم إجراءات البنك المركزي التي تهدف إلى الحد من طلب المودعين، الذين يشعرون بقلق بشأن التضخم والآفاق الاقتصادية للبلاد، على العملات الأجنبية.
وجرى تداول الريال عند 600 ألف ريال في السوق الحرة غير الرسمية أمام الدولار، مقابل 575 ألفًا أمس السبت، ومع ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى أكثر من 50 في المائة، يحاول الإيرانيون حماية قيمة مدخراتهم عن طريق شراء العملات الأجنبية أو الذهب.
ورفع المركزي الإيراني أمس السبت حظرًا على محلات الصرافة الخاصة التي تبيع العملات الصعبة، سعيًا لتهدئة السوق وتخفيف الطلب على الدولار، وفتح البنك الأسبوع الماضي مركزًا للصرافة للسماح للإيرانيين بشراء العملات الأجنبية، ولكن بعض محللي السوق قالوا إن هذه الخطوة لم تثبط الإقبال على الدولار بعد.