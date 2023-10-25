النفط يرتفع 2% مدعوماً بمخاوف من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار النفط نحو اثنين بالمئة، الأربعاء، مدعومة بالمخاوف من الصراع في الشرق الأوسط، لكن المكاسب قلصها ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية والتوقعات الاقتصادية القاتمة في أوروبا.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.06 دولار أي 2.34 بالمئة إلى 89.14 دولاراً للبرميل عند التسوية. وصعد خام غرب تكساس الوسيط 1.65 دولار، أي 1.97 بالمئة، إلى 85.39 دولاراً للبرميل عند التسوية.
وفي التفاصيل، قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الأربعاء، إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة زادت 1.4 مليون برميل في الأسبوع الماضي إلى 421.1 مليون برميل، متجاوزة زيادة قدرها 240 ألف برميل توقعها محللون في استطلاع لوكالة رويترز.
وأظهرت بيانات للبنك المركزي الأوروبي أمس أن الإقراض المصرفي في منطقة اليورو قد توقف تقريباً الشهر الماضي، مما يقدم دليلاً إضافياً على أن الكتلة التي تضم 20 دولة على شفا حالة ركود، وفقاً لسكاي نيوز عربية.
ويحصل الطلب على الخام على دفعة من أكبر مستورد للنفط في العالم، الصين التي وافقت على مشروع قانون لإصدار سندات سيادية بقيمة تريليون يوان (137 مليار دولار) والسماح للحكومات المحلية بإصدار ديون جديدة من حصتها لعام 2024 لتعزيز الاقتصاد.
لكن بكين اتخذت أيضاً خطوات قد تقلص الطلب على النفط الخام، مثل وضع سقف لطاقة تكرير النفط عند مليار طن بحلول عام 2025 لتيسير عمل قطاعها الضخم في معالجة النفط والحد من انبعاثات الكربون.