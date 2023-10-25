النفط يرتفع 2% مدعوماً بمخاوف من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط

وأظهرت بيانات للبنك المركزي الأوروبي أمس أن الإقراض المصرفي في منطقة اليورو قد توقف تقريباً الشهر الماضي، مما يقدم دليلاً إضافياً على أن الكتلة التي تضم 20 دولة على شفا حالة ركود، وفقاً لسكاي نيوز عربية.