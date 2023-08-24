"جازان للصناعات الأساسية والتحويلية" تحتفل بتوقيع حزمة الاتفاقيات السياحية الأولى

وأضاف: ليكن ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية محطة لكروز السعودية، وهو أحد أكبر الممرات التجارية العالمية، فضلاً عن وجوده كبوابة لوجستية ليكون داعمًا كبيرًا لنهضة المدينة اقتصاديًا وصناعيًا ولوجستيًا وسياحيًا، ونثق بأن مستقبلاً واعدًا على الخريطة السياحية ينتظر جازان، بما تملكه من مقومات طبيعية وشواطئ خلابة تظل مقصد السياح ومصدر بهجة وفرحة لروادها، حتى إنها تشكل لوحة جمالية رائعة، تزامنًا مع منظومة متطورة من الخدمات واستمرارية المشروعات التنموية.