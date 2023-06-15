بزيادة 7%.. عائدات كرة القدم الأوروبية تبلغ 32 مليار دولار في موسم واحد

بلغت إيرادات كرة القدم الأوروبية 29.5 مليار يورو (نحو 32 مليار دولار) في موسم 2021- 2022، بزيادة 7% على أساس سنوي، بحسب تقرير صادر عن شركة ديلويت المتخصصة في مجال التدقيق المالي.
وأفادت شركة ديلويت في التقرير السنوي بأن هذا النمو مدفوع بإيرادات التذاكر والإيرادات التجارية بعد رفع القيود المرتبطة بجائحة كوفيد-19.
وسجلت البطولات الأوروبية الخمس الكبرى (إنجلترا، ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا وفرنسا) زيادة بنسبة 10% خلال الفترة؛ لتصل إلى 17.2 مليار يورو، وبالتالي تجاوز مستوى ما قبل الجائحة (17 مليار يورو في 2018- 2019).
وخلال هذه البطولات الخمس، ارتفعت تكاليف الأجور بنسبة 15% مقارنة بموسم 2018- 2019 لتصل إلى 12.3 مليار يورو في 2021- 2022، كما تشير الدراسة.
وكان لهذه الزيادة في الأجور تأثير على حسابات التشغيل التي تَحولت من ربح قدره 1.8 مليار يورو في 2018- 2019 إلى خسارة قدرها 324 مليون يورو في 2021- 2022.
وكالمعتاد، كان الدوري الإنجليزي الممتاز هو الدوري الذي حقق أكبر قدر من الإيرادات: 6.4 مليارات يورو في 2021- 2022 (+12% خلال عام واحد)، يليه الدوري الإسباني 3.3 مليار يورو (بزيادة 5%).
وتجاوزت تكاليف أجور الأندية الإنجليزية الإيرادات للعام الخامس على التوالي مع نسبة أجور/إيرادات بلغت 108%.
من ناحيته، قال تيم بريدج رئيس قسم الأعمال الرياضية في ديلويت: "تُظهِر هذه الأرقام أن كرة القدم الأوروبية خرجت بمرونة من أصعب فترة في تاريخها".
وأضاف: "مع انخفاض الأرباح التشغيلية بمقدار 1.8 مليار يورو منذ 2018- 2019، من الواضح أن هذا الانتعاش العالمي لا يزال بحاجة إلى تأكيد".