الصين.. أكبر مصدّر للسيارات في العالم هذه أبرز أسواقها

وفي الفترة من يناير إلى أبريل من هذا العام، صدرت شركات السيارات الصينية 1.37 مليون سيارة، ووصلت الصادرات الشهرية في شهر أبريل الماضي وحده إلى 376000 سيارة، بزيادة نسبتها 3.3% على أساس شهري، وبنسبة 170% على أساس سنوي؛ وفقًا لجمعية مصنعي السيارات الصينية.