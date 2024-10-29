الاتحاد الأوروبي يقرر زيادة الرسوم على السيارات الكهربائية الصينية إلى 45.3 %

وفي التفاصيل، بعد مرور عام على تدشين تحقيقها المتعلق بالتصدي لإجراءات الدعم، ستفرض المفوضية الأوروبية رسومًا إضافية تتراوح بين 7.8 بالمئة على منتجات تسلا و35.3 بالمئة على منتجات شركة سايك الصينية، بالإضافة إلى رسوم استيراد السيارات القياسية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي والبالغة 10 بالمئة.