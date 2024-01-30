مناطق مخطاف جديدة بميناء الملك فهد الصناعي بينبع لزيادة الطاقة الاستيعابية إلى 27 سفينة

ويأتي ذلك في إطار حرص "موانئ" على تعزيز مكانة الموانئ السعودية على الصعيدين الإقليمي والدولي، والارتقاء بأدائها وخدماتها التشغيلية واللوجستية؛ تماشيًا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًّا عالميًّا، ومحور التقاء ثلاث قارات، ضمن رؤية 2030م.