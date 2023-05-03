"صندوق النقد": الإصلاحات ونمو الاستثمار الخاص يقودان الاقتصاد السعودي لتقليل الاعتماد على النفط

ويتوقع صندوق النقد انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي بأكثر من النصف إلى 3.1 في المائة هذا العام، بما يتماشى مع توقعات للبلدان المصدّرة للنفط في الشرق الأوسط. ومع ذلك، فإن هذا الرقم أعلى من معدل نمو عند 2.6 في المائة توقعه صندوق النقد في يناير.