"منظومة المياه" تعزز الإنتاج والضخ والخزن في 7 مناطق خلال النصف الأول من 2024

وشهدت المنظومة زيادةً في الإنتاج في سبع مناطق رئيسة هي (الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، والحدود الشمالية، ونجران، والقصيم، وتبوك)، عبر 12 محطة تنقية، حيث تجاوزت سعات الإنتاج اليومي أكثر من 130 ألف متر مكعب، وارتفاع متوسط ساعات الضخ في 12 منطقة فرعية إلى أكثر من 2.6 ساعة، وانخفاض الانقطاعات في 11 منطقة فرعية.