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"منظومة المياه" تعزز الإنتاج والضخ والخزن في 7 مناطق خلال النصف الأول من 2024

في سياق جهود تعزيز جودة واستدامة الإمدادات وضمان توفرها على مدار الساعة
"منظومة المياه" تعزز الإنتاج والضخ والخزن في 7 مناطق خلال النصف الأول من 2024

أعلنت الهيئة السعودية للمياه عن تحقيق منظومة المياه تقدماً خلال النصف الأول من عام 2024؛ من خلال زيادة سعات الإنتاج، وتعزيز عمليات الضخ، وتوسيع قدرات الخزن في مختلف المناطق، وذلك من خلال تنفيذ مشاريع إستراتيجية جديدة، تهدف إلى تحقيق الاستدامة، وضمان جودة وأمان الإمداد المائي.

وشهدت المنظومة زيادةً في الإنتاج في سبع مناطق رئيسة هي (الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، والحدود الشمالية، ونجران، والقصيم، وتبوك)، عبر 12 محطة تنقية، حيث تجاوزت سعات الإنتاج اليومي أكثر من 130 ألف متر مكعب، وارتفاع متوسط ساعات الضخ في 12 منطقة فرعية إلى أكثر من 2.6 ساعة، وانخفاض الانقطاعات في 11 منطقة فرعية.

كما شهدت هذه الفترة دخول منظومة إنتاج الشعيبة (المرحلة الخامسة) في الخدمة بسعة إنتاج تقدر بأكثر من 600 ألف متر مكعب يومياً من المياه المحلاة, وإنشاء 26 مشروعاً لنقل المياه، عبر خطوط أنابيب تجاوزت أطوالها الإجمالية 1700 كيلومتر، بالإضافة إلى تدشين وتشغيل 81 خزاناً جديداً، مما زاد من سعة التخزين الإستراتيجي إلى أكثر من 10.8 ملايين متر مكعب.

وتأتي هذه النتائج، في سياق جهود الهيئة لتعزيز جودة واستدامة إمدادات المياه، وضمان توفرها على مدار الساعة للمستفيدين في جميع أنحاء المملكة، لتواصل العمل على تحقيق أعلى مستويات الموثوقية في أمن إمدادات المياه من خلال منظومة المياه عبر القطاعين الحكومي والخاص.

منظومة المياه
الهيئة السعودية للمياه

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