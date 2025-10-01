مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند مستوى 11529 نقطة

وكانت أسهم شركات كيان السعودية، والنهدي، واتحاد الخليج الأهلية، وتشب، ومبكو، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات سينومي ريتيل، ودراية، واللجين، وأملاك، ومكة، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (6.37%) و(3.24%)، فيما كانت أسهم شركات شمس، وأمريكانا، وكيان السعودية، وباتك، والكيميائية، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم الراجحي، والإنماء، والأهلي، وSTC، ومعادن هي الأكثر نشاطًا في القيمة.