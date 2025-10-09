مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى (11583) نقطة

وكانت أسهم شركات ساسكو، والدريس، وكابلات الرياض، ودلة الصحية، وليفا، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات جاز، وكيمانول، وحلواني إخواني، وباتك، ومعدنية، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (9.96%) و(4.02%)، فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وباتك، والأندية للرياضة، وبترو رابغ، وشمس، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم الراجحي، والدريس، وسليمان الحبيب، والأندية للرياضة، والإنماء هي الأكثر نشاطًا في القيمة.