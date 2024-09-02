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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 12167 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 8.7 مليارات ريال لـ 325 مليون سهم
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 12167 نقطة
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 21.93 نقطة ليقفل عند مستوى 12167.47 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 8.7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 325 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 116 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 99 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الكابلات السعودية، وساسكو، ونماء للكيماويات، والصناعات الكهربائية، وأسواق المزرعة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات جبل عمر، وأسمنت القصيم، وباعظيم، وميدغيلف للتأمين، والإعادة السعودية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.87% و3.98%.

فيما كانت أسهم أرامكو السعودية، والأسماك، والصناعات الكهربائية، وأميانتيت، والباحة هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وأنابيب الشرق، والراجحي، وأميانتيت، والأهلي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 72.51 نقطة ليقفل عند مستوى 26198.10 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 41 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليوني سهم.

مؤشر الأسهم السعودية

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