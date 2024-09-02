مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 12167 نقطة

وكانت أسهم شركات الكابلات السعودية، وساسكو، ونماء للكيماويات، والصناعات الكهربائية، وأسواق المزرعة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات جبل عمر، وأسمنت القصيم، وباعظيم، وميدغيلف للتأمين، والإعادة السعودية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.87% و3.98%.