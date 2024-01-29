صعود أسعار النفط بفعل مخاوف بشأن إمدادات الوقود

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 83 سنتاً إلى 84.38 دولار للبرميل، بعد أن سجّلت أعلى مستوى لها خلال الجلسة عند 84.80 دولار، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 78 سنتاً، إلى 78.79 دولار للبرميل.