تصاعد الطلب وعاصفة فلوريد يدفعان بأسعار النفط وسط مخاوف من اضطرابات المنطقة

ارتفعت أسعار النفط اليوم بأكثر من 1% مدفوعة بزيادة الطلب على الوقود بعد اجتياح عاصفة كبيرة ولاية فلوريدا، إضافة إلى المخاوف من اضطرابات محتملة لإمدادات النفط في ظل التوترات الإقليمية. فقد شهدت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعًا بمقدار 1.2 دولار، أو 1.6%، لتصل إلى 77.78 دولارًا للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 1.16 دولار، أو 1.6%، لتصل إلى 74.40 دولارًا للبرميل.
هذه الزيادات تأتي بعد أن اجتاح الإعصار "ميلتون" ولاية فلوريدا، ما أدى إلى نفاد الإمدادات من ربع محطات الوقود في الولاية، مما ساهم في رفع أسعار النفط.
في الوقت ذاته، تتزايد المخاوف بشأن استهداف منشآت النفط الإيرانية، وذلك بعد أن أطلقت إيران أكثر من 180 صاروخًا على إسرائيل في بداية أكتوبر، مما رفع حدة التوترات في المنطقة. ورغم استقرار الأسعار بعد تراجع احتمالات الرد الفوري من إسرائيل، إلا أن تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، الذي توعد إيران بضربة "فتاكة ومباغتة"، أبقت المستثمرين في حالة من الحذر.
في سياق متصل، ذكرت مصادر أن الرئيس الأميركي جو بايدن يحاول ثني إسرائيل عن استهداف منشآت النفط الإيرانية، لكن هناك شكوكًا متزايدة حول مدى تأثير الولايات المتحدة وحلفاء إسرائيل على استراتيجياتها العسكرية في المنطقة.
ورغم المخاطر المرتبطة بإنتاج النفط في الشرق الأوسط، لا يزال ضعف الطلب العالمي يلقي بظلاله على التوقعات. حيث خفضت إدارة معلومات الطاقة الأميركية توقعاتها للطلب على النفط في عام 2025، مشيرة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين وأميركا الشمالية.