تصاعد الطلب وعاصفة فلوريد يدفعان بأسعار النفط وسط مخاوف من اضطرابات المنطقة

ارتفعت أسعار النفط اليوم بأكثر من 1% مدفوعة بزيادة الطلب على الوقود بعد اجتياح عاصفة كبيرة ولاية فلوريدا، إضافة إلى المخاوف من اضطرابات محتملة لإمدادات النفط في ظل التوترات الإقليمية. فقد شهدت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعًا بمقدار 1.2 دولار، أو 1.6%، لتصل إلى 77.78 دولارًا للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 1.16 دولار، أو 1.6%، لتصل إلى 74.40 دولارًا للبرميل.