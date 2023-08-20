قفزة بـ 80 % في مبيعات المستلزمات المدرسية.. و"الغرف السعودية" يكشف التفاصيل

كشف اتحاد الغرف السعودية، أن حجم الطلب على المستلزمات المدرسية ارتفع بأكثر من 80% مقارنة بالعام الماضي بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد 1445 وعودة نحو 6 ملايين طالب وطالبة من طلاب التعليم العام الحكومي والأهلي والعالمي والأجنبي إلى مقاعد الدراسة.