باستثمار نصف مليار.. مجمع صناعي للأدوية والأبحاث بسدير في اتفاق لـ"مدن"

وتُواصل "مدن" دعم القطاع الصناعي بتقديم منتجات وخدمات مبتكرة، حيث ارتفعت مساحات الأراضي المخصصة للاستثمار إلى ما يزيد على 135 مليون متر مربع، وزادت المساحات المُطورة لأكثر من 202 مليون متر مربع، كما تحتضن المدن الصناعية أكثر من 6 آلاف مصنع، بينها 1.263 مصنعًا جاهزًا، كما عملت على تمكين القدرات اللوجستية للمدن الصناعية بتحقيق التكامل بين قطاعات النمو المتميزة، وإطلاق المنتجات الجديدة والتي من بينها الوحدات المساندة ووحدات التخزين الذاتي، حيث ارتفعت المساحات اللوجستية في المدن الصناعية إلى 305 ملايين متر مربع.