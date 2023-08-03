"القصبي" يرأس جلسة حوارية عن رؤية المملكة 2030 وسياسات اتفاقيات التجارة الحرة

عقدت الهيئة العامة للتجارة الخارجية اليوم، جلسة حوار بعنوان "رؤية المملكة 2030 وسياسات اتفاقيات التجارة الحرة"، وذلك حضوريًا في مقرها وعن طريق الاتصال المرئي.
رأس الجلسة وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، بحضور قيادات الهيئة والفريق التفاوضي السعودي، بالإضافة إلى خبراء دوليين في مجال الاتفاقيات والتجارة العالمية.
وهدفت الجلسة إلى بحث الفرص والتحديات المرتبطة بالاتفاقيات التجارية في البيئة الدولية الحالية، إضافةً إلى تقييم كيفية المشاركة في اتفاقيات تجارية تتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030، ومتابعة المشهد المتطور للتجارة العالمية وانعكاساته على سوق المملكة.
وتهدف الهيئة إلى تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، والدفاع عن مصالحها في مجالات التجارة الخارجية، بما يُسهم في تنمية اقتصادها الوطني، كما يتشكل مجلس إدارة الهيئة من (14) عضوًا يمثلون مختلف الجهات الحكومية، وأربعة أعضاء مستقلين من ذوي الكفاءة العالية والخبرة في مجال عمل الهيئة.