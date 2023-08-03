"القصبي" يرأس جلسة حوارية عن رؤية المملكة 2030 وسياسات اتفاقيات التجارة الحرة

وتهدف الهيئة إلى تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، والدفاع عن مصالحها في مجالات التجارة الخارجية، بما يُسهم في تنمية اقتصادها الوطني، كما يتشكل مجلس إدارة الهيئة من (14) عضوًا يمثلون مختلف الجهات الحكومية، وأربعة أعضاء مستقلين من ذوي الكفاءة العالية والخبرة في مجال عمل الهيئة.