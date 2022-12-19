هيئة النقل: دعم يصل لـ 3000 ريال شهريًا للعاملين في تطبيقات توصيل الطلبات

وأشارت إلى أنه يمكن للراغبين التسجيل في أحد التطبيقات المعتمدة من قبل الهيئة العامة للنقل، والتأكد من متطلبات البرنامج واستيفاء شروطه المطلوبة: كأن يكون المتقدم سعوديًا وغير موظف متقاعد، وألا يكون على رأس العمل في القطاع الحكومي أو الخاص، أو طالبًا منتظمًا، أو لديه عمل خاص، أو ممن يستفيدون حاليًا من أحد برامج الدعم المقدمة من "هدف" لدعم التوظيف، ويشترط أن يحصل المتقدِّم على وثيقة "عمل حر" عبر التسجيل في البوابة الوطنية للعمل الحر : freelance.sa.