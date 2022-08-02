525 مليار ريال حجم الاستثمارات الصناعية بالجبيل

وأضاف "العيد": مدينة الجبيل الصناعية تتميز بامتلاكها العديد من المؤهلات والميزات التنافسية، التي تمكنها من تقديم الدعم اللازم لنمو مختلف أنواع الصناعات، منها الصناعات التحويلية، ونتيجةً لموقع المدينة الجغرافي على الخليج العربي وقربها من مصادر الطاقة، والمواد الخام فإنها توفر مجموعة من الخدمات والبنى التحتية والمرافق الصناعية الضرورية والتي تشمل شبكات الغاز واللقيم، وشبكات الطرق وسكك الحديد، والموانئ الصناعية والتجارية، كذلك شبكات معالجة المياه، إضافة إلى مجموعة من الخدمات الاجتماعية، كتوفير الوحدات السكنية والمدارس والمستشفيات للسكان والعاملين، والتي تسهم في تعزيز جودة الحياة بالمدينة.