بـ 6 مليارات دولار.. أرامكو السعودية توقّع اتفاقيات شراء مع مورّدين محليين

وبهذه المناسبة، أشار النائب التنفيذي للرئيس للخدمات الفنية في أرامكو السعودية وائل الجعفري، إلى أنه من المتوقع أن يُسهم التوقيع على 40 اتفاقية جديدة في تعزيز سلسلة القيمة المحلية، كما سيعزّز من منظومة الإمداد التي تعمل أرامكو السعودية للمساعدة في بنائها، ويحفّز جهودها للوصول إلى سلسلة إمداد أكثر ازدهارًا وتنوّعًا ومرونة، مما يساعد على ضمان استمرارية أعمال الشركة.