الرياض.. توقيع عقود استثمارية للإعلانات الخارجية على المباني والأراضي البيضاء ووسائل النقل

وأكَّد الرئيس التنفيذي لشركة "ريمات الرياض للتنمية" عبدالله بن سليمان أبوداود أنَّ توقيع هذه العقود يأتي ضمن الخطة التي تعمل عليها الشركة لتنفيذ مشاريع نوعية في العاصمة من خلال بناء شراكات مع القطاع الخاص وفق نماذج أعمال مستدامة، تساهم في بناء مجتمعٍ حيوي ومزدهر في منطقة الرياض، كما أن هذه العقود تأتي امتداداً للفرص التي تم توقيع عقودها سابقاً في مجال الإعلانات الخارجية لترتفع قيمة عقود المحفظة إلى ما يزيد عن 17 مليار ريال وهو يعد رقمًا قياسيًا عالميًا في هذا المجال.