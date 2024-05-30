الرياض.. توقيع عقود استثمارية للإعلانات الخارجية على المباني والأراضي البيضاء ووسائل النقل

تحت رعاية الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، أمين منطقة الرياض رئيس مجلس إدارة شركة "ريمات الرياض للتنمية"، الذراع التنموي لأمانة المنطقة والممكن الإستراتيجي للقطاع الخاص، جرى التوقيع على الحزمة الثانية من العقود الاستثمارية في مجال الإعلانات الخارجية، بإجمالي ايرادات تزيد عن نصف مليار ريال سعودي، وذلك في إطار الفرص المعلن عنها سابقاً ضمن المخطط الإعلاني لمدينة الرياض.
وتم توقيع ثلاثة عقود استثمارية الأول لمشروع إنشاء وتشغيل وصيانة لوحات الدعاية على واجهات المباني في أنحاءٍ متفرقة من مدينة الرياض، وعقدين آخرين لمشروع إنشاء وتشغيل وصيانة لوحات الدعاية على سيارات الأجرة العامة والحافلات بإجمالي ايرادات تزيد عن 442 مليون ريال سعودي لكامل مدد هذه العقود.
وهناك عقد إنشاء وتشغيل وصيانة لوحات الدعاية على الأراضي البيضاء أو المباني تحت الإنشاء أو الترميم بإجمالي إيرادات تزيد عن 41 مليون ريال سعودي لكامل مدة العقد.
وأكَّد الرئيس التنفيذي لشركة "ريمات الرياض للتنمية" عبدالله بن سليمان أبوداود أنَّ توقيع هذه العقود يأتي ضمن الخطة التي تعمل عليها الشركة لتنفيذ مشاريع نوعية في العاصمة من خلال بناء شراكات مع القطاع الخاص وفق نماذج أعمال مستدامة، تساهم في بناء مجتمعٍ حيوي ومزدهر في منطقة الرياض، كما أن هذه العقود تأتي امتداداً للفرص التي تم توقيع عقودها سابقاً في مجال الإعلانات الخارجية لترتفع قيمة عقود المحفظة إلى ما يزيد عن 17 مليار ريال وهو يعد رقمًا قياسيًا عالميًا في هذا المجال.
يذكر أنَّ مجلس الوزراء السعودي أصدر في شهر مايو من العام 2020 قراراً بالموافقة على إستراتيجية تطوير الإعلانات الخارجية داخل المدن السعودية، وذلك ضمن مبادرات وبرامج تحقيق رؤية المملكة 2030.