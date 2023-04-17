حماية المستثمرين: الدعوى الجماعية في تعويضات وقاية يسرت على المتضررين مطالباتهم

أكدت جمعية حماية المستثمرين الأفراد أن قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، جاء نتيجة طبيعية للتطور التشريعي في السوق المالية بعد إقرار الدعوى الجماعية كأداة هامة في تيسير إجراءات التقاضي التي يكون فيها مجموعة كبيرة من الأشخاص يشتركون جميعًا في ذات المسائل النظامية والوقائع المدعى بها.