أسعار النفط تهوي بأكثر من 2% وسط ترقب قرار "أوبك بلس" بشأن الإنتاج

سجّلت أسعار النفط تراجعًا بأكثر من 2% عند تسوية تعاملات اليوم، وذلك قبيل اجتماع تحالف "أوبك بلس" المرتقب مطلع الأسبوع القادم، والذي يُتوقع أن يبحث إمكانية زيادة جديدة في أهداف الإنتاج لشهر أكتوبر المقبل.