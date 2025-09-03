أسعار النفط تهوي بأكثر من 2% وسط ترقب قرار "أوبك بلس" بشأن الإنتاج

سجّلت أسعار النفط تراجعًا بأكثر من 2% عند تسوية تعاملات اليوم، وذلك قبيل اجتماع تحالف "أوبك بلس" المرتقب مطلع الأسبوع القادم، والذي يُتوقع أن يبحث إمكانية زيادة جديدة في أهداف الإنتاج لشهر أكتوبر المقبل.
وانخفض سعر خام برنت القياسي بمقدار 1.54 دولار، بما يعادل 2.23%، ليغلق عند 67.60 دولارًا للبرميل.
كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.62 دولار، أو 2.47%، ليصل عند التسوية إلى 63.97 دولارًا للبرميل.
ويترقب المستثمرون نتائج اجتماع "أوبك بلس"، وسط توقعات بتغيرات في مستويات الإنتاج قد تؤثر على توازن السوق وأسعاره خلال الفترة المقبلة.