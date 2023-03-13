انهيار مفاجئ يضرب شركات تكنولوجيا بأمريكا.. ومسؤول تطبيق شهير يتدخل!

عبّر العديد من الرؤساء التنفيذيين لشركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة، اليوم، عن قلقهم إزاء قدرة بعض الشركات الناشئة على دفع رواتب العاملين لديها؛ ناهيك عن الاستمرار عقب انهيار بنك سيليكون فالي، وأرسل سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي" -الشركة التي تقف وراء تطبيق تشات جي بي تي الشهير- أموالًا إلى بعض الشركات الناشئة التي تعاني من أجل توفير الرواتب.
والانهيار المفاجئ لبنك سيليكون فالي -الذي يركز على الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا- هو أكبر انهيار لمؤسسة مالية في الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية لـ2008، وقد أحدث اضطرابًا في الأسواق العالمية، وتسبب في اضطراب الأسهم المصرفية، وترك رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا في كاليفورنيا قلقين بشأن كيفية توفير رواتب العاملين.
وبهدف المشاركة وتخفيف الضغوط على العديد من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا؛ أرسل العديد من الرؤساء التنفيذيين مبالغ مالية للشركات التي تعاني حالة إعسار وذلك بحسب "سي إن إن".
وبهدف تجنب ما وصفه "غاري تان" الرئيس التنفيذي لحاضنة الأعمال واي كومبيناتور، بأنه "أشبه بانقراض" محتمل في قطاع التكنولوجيا، تحرك التنفيذيون في الصناعة بسرعة لفعل ما في وسعهم لإنقاذ الشركات الصغيرة.
وأنقذ "ألتمان" -الذي يدير واحدة من أهم الشركات في وادي السيليكون- بعض رواد الأعمال من جيبه الخاص؛ وفقًا لتغريدة نشرها شقيقه على "تويتر".
كما أكد الدكتور غورسون الرئيس التنفيذي لشركة "راد إيه آي" دعم "ألتمان" للشركات الناشئة قائلًا: "كانت الخيارات تنفد، ولذا قمت بإرسال بريد إلكتروني إليه (يقصد إلى سام ألتمان)".. في غضون ساعة أو ساعتين استجاب ألتمان وعرض عليه شيكًا بمبلغ ضخم يكفي لدفع الرواتب، وأضاف غورسون أن ألتمان لم يكن لديه أي شروط، فقط طلب إعادة الأموال عندما يصبح في مقدوره ذلك".
وناشد "ألتمان" المستثمرين في تغريدة: "أقول للمستثمرين الذين يسألون، كيف أكون مفيدًا؟ اليوم هو يوم جيد لتقديم أموال طارئة للشركات الناشئة التي تحتاجها لتوفير الرواتب أو أي شيء آخر، قدّم الأموال بدون طلب مستندات وبدون شروط، فقط أرسل الأموال".