انهيار مفاجئ يضرب شركات تكنولوجيا بأمريكا.. ومسؤول تطبيق شهير يتدخل!

كما أكد الدكتور غورسون الرئيس التنفيذي لشركة "راد إيه آي" دعم "ألتمان" للشركات الناشئة قائلًا: "كانت الخيارات تنفد، ولذا قمت بإرسال بريد إلكتروني إليه (يقصد إلى سام ألتمان)".. في غضون ساعة أو ساعتين استجاب ألتمان وعرض عليه شيكًا بمبلغ ضخم يكفي لدفع الرواتب، وأضاف غورسون أن ألتمان لم يكن لديه أي شروط، فقط طلب إعادة الأموال عندما يصبح في مقدوره ذلك".