تراجع طفيف للذهب مع ارتفاع الدولار... (4207.39) دولارات للأوقية

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية (0.5%) إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند (61.02) دولارًا للأوقية، بعد أن تجاوز عتبة (60) دولارًا أمس، فيما تراجع سعر البلاتين (1%) إلى (1672.70) دولارًا، وانخفض سعر البلاديوم بالنسبة نفسها إلى (1491.0) دولارًا.