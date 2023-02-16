لتمكين المصدرين السعوديين.. بنك التصدير يوقّع مذكرة تفاهم مع نظيره النيجيري

وأشار إلى الاستفادة المتوقعة من شبكة العلاقات الأفريقية والدولية التي يتمتع بها البنك النيجيري، وما يعني ذلك من إضافة كبيرة لمنظومة المؤسسات المالية الداعمة لدور البنك في دعم المصدرين السعوديين، وتلبية احتياجات المستوردين الخارجيين، من خلال حلول تمويل وائتمان متكاملة تسهم بتقليل مخاطر عدم السداد، وسد فجوات التمويل بالقدر الذي يعزز القدرة التنافسية التصديرية للمنتجات السعودية غير النفطية، بالإضافة إلى إتاحة المجال أمام الفرص الاستثمارية وتدفق التجارة بين البلدين، مما يعزز التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وأصدقائها في أفريقيا وجمهورية نيجيريا.