"المؤشر الإيجاري" يسجل أكثر من 162 ألف صفقة في فبراير ويضيف 6 مدن جديدة

وتصدّرت مدينة الرياض تقرير المؤشر الإيجاري لشهر فبراير كأكثر المدن تسجيلاً للصفقات الإيجارية، وذلك بعد أن قاربت 52 ألف صفقة سكنية وتجارية، وهو ما يمثل 32% من إجمالي الصفقات، تلتها مدينة جدة التي زادت صفقاتها على 33,9 ألف صفقة سكنية وتجارية، ثم الدمام والتي سجلت أكثر من 10.5 آلاف صفقة، ثم مكة المكرّمة حيث بلغت صفقاتها أكثر من 10,4 آلاف صفقة، فالمدينة المنوّرة بقرابة 9 آلاف صفقة، فيما سجلت بقية المدن نحو 46 ألف صفقة سكنية وتجارية، ويمكن الوصول للخدمة في منصة "سكني" عبر الرابط: https://sakani.sa/reports-and-data.