صندوق النقد يخفض توقُّعاته للنمو العالمي 0.1% في 2023

وتوقّع الصندوق نموًّا عالميًّا بنسبة 2,8 بالمئة في 2023، بانخفاض طفيف عن تقديراته السابقة في كانون الثاني/ يناير "-0,1 نقطة مئوية"، كما توقّع نموًّا بنسبة 3,0 بالمئة في 2024 "-0,1 نقطة مئوية أيضًا". من ناحية أخرى رفع الصندوق توقعاته بالنسبة للولايات المتحدة خلال العامين، مقدّرًا أن يشهد اقتصادها نموًّا بنسبة 1,6 بالمئة في 2023 "0,2 نقطة"، و1,1 بالمئة في 2024 "+0,1 نقطة".