مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 12174 نقطة

وكانت أسهم شركات (فقيه الطبية، وصدر، والمتحدة للتأمين، ولجام للرياضة، وتنمية) الأكثر ارتفاعًا؛ أما أسهم شركات: (الصقر للتأمين، ومياهنا، وأكوا باور، وأماك، وتالكو) الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نِسَب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.02% و4.78%.