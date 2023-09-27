بنك التصدير يوقّع اتفاقية تعاون مع "ترافيجورا" لتقديم تسهيلات ائتمانية بـ 500 مليون دولار

وأوضح "الشمري" أن الاتفاقية تأتي في إطار جهود البنك المستمرة لتوسيع دائرة انتشار الصادرات السعودية غير النفطية في الأسواق العالمية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، متطلعًا إلى أن يسهم هذا التعاون في فتح فرص استثمارية وتجارية جديدة بين المملكة ودول العالم، ويكون لها الأثر الإيجابي في دفع نمو الاقتصاد العالمي، وتعزيز التبادل التجاري الدولي.