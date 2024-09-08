ميزة تفضيلية.. المملكة تشارك غدًا في مفاوضات التجارة بين دول مجلس التعاون وإندونيسيا

وتناقش الجولةُ الأولى من المفاوضات عددًا من الموضوعات في تجارة السلع، والخدمات، والاستثمار، والإجراءات الجمركية، وقواعد المنشأ، والعوائق الفنية أمام التجارة، وتدابير الصحة والصحة النباتية، وتيسير التجارة، والتجارة الرقمية، والمعالجات التجارية؛ إذ تهدف هذه الجولة إلى الاتفاق على المبادئ والمحاور للمفاوضات في الموضوعات المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى وضع الإطار للجولات التفاوضية المقبلة والأهداف المرجوة منها؛ سعيًا لإبرام الاتفاقية خلال 24 شهرًا.