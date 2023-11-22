ضمن مساعي تعزيز التبادل التجاري.. بنك التصدير يوقّع مذكّرة تفاهم مع نظيره التايلاندي

أبرم بنك التصدير والاستيراد السعودي مذكرة تفاهم مع بنك التصدير والاستيراد التايلاندي تهدف إلى تعزيز أوجه التعاون المشترك وتطوير العلاقات التجارية بين الطرفين، بما يعزز أنشطة التصدير والاستيراد والتبادل التجاري بين البلدين.
وقّع الاتفاقية كل من نائب الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي الدكتور نايف بن عبدالرحمن الشمري، ونائب الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد التايلاندي "بينجارونق سوانكيري"، على هامش منتدى بنوك التصدير والاستيراد الآسيوية المنعقد في سيدني خلال الفترة من 20 - 23 نوفمبر 2023.
وتأتي مذكرة التفاهم بغرض تحديد المبادئ الإرشادية لتطوير أوجه التعاون والعلاقات التجارية بين الطرفين في مجالات تصدير واستيراد المنتجات والخدمات، وتبادل المعلومات والخبرات، وتقديم خطوط الائتمان وغيرها من التسهيلات الائتمانية المعززة لنفاذ الصادرات السعودية للأسواق الآسيوية ويمكّن الواردات الآسيوية من الدخول للأسواق السعودية.
وأوضح "الشمري" أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار توجه البنك لعقد المزيد من الشراكات مع البنوك والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية؛ بهدف تنمية وتطوير منظومة التصدير والاستيراد بين السعودية ومملكة تايلاند، تفعيلًا لدوره في تعزيز العلاقات التجارية وتمكين الصادرات السعودية للتوسع والانتشار في الأسواق الإقليمية والعالمية، في ظل الطلب المتنامي على الصناعات سعودية المنشأ.
وشدد على ضرورة استغلال الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة في ظل تميز القطاعات الصناعية وجودة المنتجات لدى الجانبين.
من جهته، نوه "بينجارونق سوانكيري"، بدور مذكرة التفاهم الفعّال في تعزيز فرص التعاون والتجارة البينية مع المملكة العربية السعودية.
وبيّن أن الشراكة مع بنك التصدير والاستيراد السعودي من شأنها أن تسهم في تحقيق التواصل والتعاون بين الشركات في المملكة وتايلاند، ودعم حركة التجارة والاستثمار بين البلدين الصديقين.