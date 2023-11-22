ضمن مساعي تعزيز التبادل التجاري.. بنك التصدير يوقّع مذكّرة تفاهم مع نظيره التايلاندي

وأوضح "الشمري" أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار توجه البنك لعقد المزيد من الشراكات مع البنوك والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية؛ بهدف تنمية وتطوير منظومة التصدير والاستيراد بين السعودية ومملكة تايلاند، تفعيلًا لدوره في تعزيز العلاقات التجارية وتمكين الصادرات السعودية للتوسع والانتشار في الأسواق الإقليمية والعالمية، في ظل الطلب المتنامي على الصناعات سعودية المنشأ.