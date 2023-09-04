94 % لديهم حساب أو محفظة إلكترونية.. مُحافظ "ساما": "المصرفية المفتوحة" تَطَلُّعنا

وبيّن أنه خلال الفترة الماضية شهد عدد شركات التقنية المالية ارتفاعًا، ليصل إلى 183 شركة بنهاية الربع الثاني من هذا العام، محققًا 80% من المستهدف لعام 2025، والبالغ 230 شركة تقنية مالية، ما أسهم في تعزيز الابتكار وخلق أكثر من 3500 وظيفة.