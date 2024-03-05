تحالف اقتصادي "سعودي - مصري".. اقتراح يطرحه مجلس الأعمال للدخول في أسواق ثالثة

من جانبٍ آخر، لفت رئيس مجلس الأعمال المصري - السعودي عبدالحميد أبوموسى؛ إلى المكانة الاقتصادية للمملكة ومصر، حيث تمثلان 40% من الناتج الإجمالي العربي، كما أن حجم التبادل التجاري بينهما خلال السنوات الخمس الماضية بلغ 59 مليار دولار، داعياً المستثمرين السعوديين، إلى الاستثمار في مشروعات البنية التحتية في مصر.