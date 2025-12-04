تراجع أسعار الذهب في المعاملات الفورية إلى 4196.96 دولارًا للأوقية

تراجعت أسعار الذهب اليوم وسط قيام المستثمرين بجني الأرباح واتخاذ موقف حذر قبل اجتماع البنك المركزي الأمريكي الأسبوع المقبل، في وقت يترقبون فيه بيانات اقتصادية مهمة للحصول على مؤشرات حول مسار أسعار الفائدة الأمريكية.