"سابك" و"ساينوبك" تعلنان بدء التشغيل التجاري لمشروعهما المشترك في "تيانجين"

وتبلغ القدرة الإنتاجية لمصنع البولي كربونيت الجديد 260 ألف طن في السنة، ويعد المصنع عنصرًا حيويًا في إستراتيجية (سابك) للنمو في مجال إنتاج البولي كربونيت في الصين، وسيسمح للشركة بمزيدٍ من التعاون مع الزبائن العالميين والمحليين، إذ يمثل تشغيل مصنع البولي كربونيت مرحلة جديدة في مسيرة المشروع المشترك بين (سابك) و(ساينوبك)، ويعزّز قدرة الشركاء على تلبية متطلبات سوق البولي كربونيت الإقليمية.