"سواني" تطلق "نوق" لتقديم منتجات حليب الإبل الفاخرة في المملكة

وأكد جمال الدين أن الشركة تسعى إلى تعزيز الوعي بالفوائد الصحية لمنتجات حليب الإبل لدى المستهلكين في المملكة، وتعزيز مكانة الإبل في الموروث الثقافي العريق في المملكة؛ من خلال إطلاق مبادرات لتعزيز الوعي والمعرفة للحفاظ على ثروة المملكة من الإبل؛ مشيرًا إلى أن الشركة ستعمل على رفع القدرة الإنتاجية لمنتجات حليب الإبل للوصول إلى الهدف وتحقيق الريادة في منتجات حليب الإبل؛ بما يسهم في دعم قطاع الزراعة والأغذية، وتنويع الاقتصاد المحلي، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.