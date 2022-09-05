الأسرع منذ أكتوبر الماضي.. توسع القطاع الخاص السعودي غير النفطي في أغسطس

أظهر مسح اليوم، أن القطاع الخاص غير النفطي في السعودية تَوسع في أغسطس بأسرع معدل له منذ أكتوبر من العام الماضي، بعد أن أدى تحسن ظروف الطلب إلى تعزيز النشاط التجاري.