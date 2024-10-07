الهيئة العامة للأمن الغذائي تُرسي الدفعة الرابعة من القمح المستورد هذا العام

وأضاف أن فترة وصول الدفعة الرابعة المتعاقد عليها؛ ستكون خلال الفترة (ديسمبر 2024م- يناير 2025م) بواقع (5) بواخر، موزعة على عدد (2) باخرة لميناء جدة الإسلامي بكمية (127) ألف طن، وعدد (2) باخرة لميناء ينبع التجاري بكمية (125) ألف طن، وعدد (1) باخرة لميناء جازان بكمية (55) ألف طن، وتنافست (15) شركة عالمية مؤهلة ومتخصصة في تجارة الحبوب على الكمية المطلوبة، وتم الترسية على (3) شركات كانت عروضها الأقل سعرًا ومطابقة للمواصفات.