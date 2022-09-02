في ختام "G20".. دعم ريادة الأعمال الرقمية يجمع "الاتصالات" و"Nexticorn"

شهد توقيع المذكرة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه؛ حيث وقَّع من جانب الوزارة وكيل الوزارة للتكنولوجيا إبراهيم الناصر، ومن جانب المؤسسة رئيس مجلس الأمناء روديانتارا؛ حيث يأتي توقيع المذكرة على هامش مشاركة الوزير والوفد المرافق له الفاعلة في ختام أعمال قمة مجموعة العشرين "G20" التي تستضيفها جزيرة بالي الإندونيسية.