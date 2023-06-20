"معًا نستشرف المستقبل".. السعودية تخصص 7.8 مليار دولار لمعرض "الرياض إكسبو 2030"

عرض وفد السعودية المشارك في اجتماع الجمعية العمومية الـ172 للمكتب الدولي للمعارض، الذي عُقد أمس الثلاثاء في مدينة باريس الفرنسية، ملف استضافة مدينة الرياض معرض "إكسبو الدولي 2030" أمام أعضاء المكتب الدولي للمعارض، الذي يحمل موضوعه الرئيسي عنوان "معًا نستشرف المستقبل"، ويتمحور حول التقنية والابتكار والاستدامة والتعاون العالمي.
وتفصيلاً، يستهدف ملف الاستضافة توفير مساحات متساوية لجميع البلدان المشاركة بفضل حزمة الدعم التي ستوفرها السعودية في المعرض.
وقال الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، خلال كلمته في اجتماع الجمعية العمومية: "إكسبو 2030 يمثل فرصة لتعزيز العمل في المشاريع ذات التأثير العالمي، وللتعاون في إيجاد حلول عالمية لتحدياتنا المشتركة، من خلال الابتكار والاستدامة والشمولية، وكلها تكمن في صميم عرض إكسبو 2030 الرياض. وكذلك التزام السعودية القوي والمستمر تجاه البلدان النامية، من خلال توفير برنامج مساعدة لضمان تمثيل أكبر مجموعة متنوعة من الدول والثقافات".
وأضاف: "عرض الرياض لاستضافة إكسبو 2030 يتضمن حزمة برامج، منها تخصيص 343 مليون دولار لمساعدة 100 دولة في مجالات، مثل تشييد الأجنحة، والصيانة، ودعم التقنيات، والسفر، والفعاليات، وما إلى ذلك". مشيرًا إلى أن السعودية ستعمل على تطوير المزيد من برامج الدعم جنبًا إلى جنب مع شركائها الرواد حول العالم، إضافة إلى شركات القطاع الخاص. وذلك يعكس التزام السعودية بإقامة معرض عالمي شامل.
من جانبها، ذكرت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، في كلمتها خلال الاجتماع: "طموحنا كبير جدًّا وإنجازاتنا أكبر، وسنكون على أعلى جاهزية لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030. فخلال السنوات الثماني التي تلت إعلان رؤية السعودية 2030 شهدت السعودية تغيرات وتطورات تفوق ما تم إنجازه في الثمانين عامًا الماضية من عمرها. والرياض جزء من هذه القصة. وبلا شك، العالم كله يمكن في أن يكون جزءًا من ذلك؛ إذ يتمحور معرض الرياض إكسبو 2030 حول التنوع والشمولية والتشاركية. ونرحب بالجميع، والرياض أيضًا مستعدة للترحيب بكم؛ لتعيشوا قصص تطورها ونجاحها الذي يقوم على شبابها؛ إذ نفخر بالترحاب والكرم كجزء من هويتنا وثقافتنا السعودية، ولطالما شكل مفهوم الجود والضيافة مكونًا أصيلاً في تاريخنا وتراثنا".
وأضافت: "الآن يكتشف الملايين السعودية لأول مرة، وفي عام 2030 سيستقبل معرض الرياض إكسبو 40 مليون زائر؛ ليعيشوا تجربة فريدة من ثقافات مختلفة وأجنحة متنوعة، وسيكون لزوار المعرض أولوية لنا، ومحط لاهتمامنا؛ إذ سنقدم لهم تجربة سفر تركز على تلبية احتياجات الزوار، وتخدمها رقميًّا ولوجستيًّا، بما يشمل استخراج التأشيرة المخصصة لزوار المعرض، وبوابات الوصول السريعة المخصصة لهم".
وبدوره، أوضح وزير الاستثمار، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن ميزانية المعرض تبلغ 7.8 مليار دولار أمريكي، وهو مبلغ محفز لخططنا الاستثمارية الأوسع في الرياض. وكجزء من رؤية السعودية 2030، التي تستهدف استثمارات على مستوى وطني بأكثر من 3.3 تريليون دولار أمريكي بحلول نهاية العقد، مع تخصيص 30% على الأقل لمدينة الرياض، فبلا شك سيكون معرض الرياض إكسبو 2030 مركزًا عالميًّا لاجتماع الشركات المحلية والعالمية على حد سواء، واستكشاف مواضيع تنمية الاستثمار، من خلال (مختبر الاستثمار العالمي) الذي ستطلقه السعودية، وسيكون مركزًا عالميًّا للابتكار. كما سنطلق مركزًا للمشتريات، يسهل على المشاركين تصميم وتنفيذ وبناء أجنحتهم في المعرض؛ لكي نبني سوية معرض العالم من أجل العالم.
وأضاف المهندس الفالح: "السعودية لديها أكثر من 25000 شركة دولية، يعمل فيها أكثر من 8 ملايين موظف من أكثر من 130 دولة، وسيتم جذب المزيد للمشاركة في مشروع إكسبو".. داعيًا جميع البلدان وشباب العالم الحالمين والمفكرين والمبتكرين ورجال الأعمال ليجدوا في إكسبو الرياض 2030 فرصتهم، ويكونوا جزءًا هذه الرحلة التحولية الطموحة التي تحدث في السعودية.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة الملكية لمدينة الرياض، المهندس إبراهيم بن محمد السلطان: "نحن على استعداد للمضي قدمًا، وعلى الفور، ونخطط حاليًا لبناء معرض الرياض إكسبو 2030. وأستطيع أن أجزم بجاهزية المعرض خلال عام 2028 بحول الله؛ إذ بدأنا العمل بالفعل واضعين نصب أعيننا تحقيق أوسع مشاركة ممكنة، وضمان تقاسم الفرص، والتركيز على مبادئ الاستدامة، وسهولة الحركة والوصول من أجل تحقيق رؤية والتزام سمو ولي العهد بتقديم تجربة مميزة ونسخة تاريخية من المعرض. وسنحرص على أن يكون المعرض مكانًا نعيش فيه مع العالم تقاليدنا وتراثنا النابض بالحياة، جنبًا إلى جنب مع رحلة تحول وتطور غير مسبوقة لبلدنا والعالم".
وعرض وفد السعودية المشارك المخطط الرئيسي لمعرض الرياض إكسبو 2030، الذي يستهدف تشكيل تجربة عالمية استثنائية في تاريخ معارض إكسبو، ويعكس أهمية معرض الرياض إكسبو 2030 ودوره الإيجابي، ويجسد موضوع المعرض الرئيسي "معًا نستشرف المستقبل".
يُشار إلى أن الجمعية العمومية القادمة للمكتب الدولي للمعارض ستعقد في نوفمبر 2023، وسيتم خلالها إعلان المدينة الفائزة باستضافة معرض إكسبو الدولي 2030 من خلال اقتراع سري، تملك فيه كل دولة من أعضاء المكتب صوتًا واحدًا.