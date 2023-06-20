"معًا نستشرف المستقبل".. السعودية تخصص 7.8 مليار دولار لمعرض "الرياض إكسبو 2030"

من جانبها، ذكرت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، في كلمتها خلال الاجتماع: "طموحنا كبير جدًّا وإنجازاتنا أكبر، وسنكون على أعلى جاهزية لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030. فخلال السنوات الثماني التي تلت إعلان رؤية السعودية 2030 شهدت السعودية تغيرات وتطورات تفوق ما تم إنجازه في الثمانين عامًا الماضية من عمرها. والرياض جزء من هذه القصة. وبلا شك، العالم كله يمكن في أن يكون جزءًا من ذلك؛ إذ يتمحور معرض الرياض إكسبو 2030 حول التنوع والشمولية والتشاركية. ونرحب بالجميع، والرياض أيضًا مستعدة للترحيب بكم؛ لتعيشوا قصص تطورها ونجاحها الذي يقوم على شبابها؛ إذ نفخر بالترحاب والكرم كجزء من هويتنا وثقافتنا السعودية، ولطالما شكل مفهوم الجود والضيافة مكونًا أصيلاً في تاريخنا وتراثنا".