مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 12585 نقطة

وكانت أسهم شركات الكابلات السعودية، و المواساة، والباحة، ومكة، وسينومي سنترز الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الخليج للتدريب، والرياض ريت، و الخدمات الأرضية، وحلواني إخواني، ومسك الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.93% و 9.94% .