سوق الأسهم السعودية يُغلق منخفضًا عند 10526 نقطة

وتصدرت أسهم شركات: الصادرات، اتحاد جروننفلدر سعدي القابضة، رؤوم، أسترا الصناعية، وكابلات الرياض قائمة الأكثر ارتفاعًا، في حين كانت أسهم شركات: كيمانول، طيران ناس، لجام للرياضة، الرمز، وأماك من بين الأكثر انخفاضًا، بتفاوت نسب التغيير ما بين (6.60%) و(5.96%).