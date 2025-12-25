سوق الأسهم السعودية يُغلق منخفضًا عند 10526 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، منخفضًا بـ(14.63) نقطة، ليقفل عند مستوى (10526.09) نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو (1.6) مليار ريال.
وبحسب النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو (80) مليون سهم، سجلت فيها أسهم (99) شركة ارتفاعًا، فيما أغلقت أسهم (156) شركة على تراجع.
وتصدرت أسهم شركات: الصادرات، اتحاد جروننفلدر سعدي القابضة، رؤوم، أسترا الصناعية، وكابلات الرياض قائمة الأكثر ارتفاعًا، في حين كانت أسهم شركات: كيمانول، طيران ناس، لجام للرياضة، الرمز، وأماك من بين الأكثر انخفاضًا، بتفاوت نسب التغيير ما بين (6.60%) و(5.96%).
وكانت أسهم شركات: أمريكانا، كيان السعودية، الصادرات، أرامكو السعودية، واتحاد جروننفلدر سعدي القابضة الأكثر نشاطًا من حيث الكمية، بينما تصدرت أرامكو السعودية، سليمان الحبيب، المسار الشامل، علم، والمعمر لأنظمة المعلومات قائمة الأعلى قيمة في التداول.
من جهة أخرى، أغلق مؤشر السوق الموازية (نمو) مرتفعًا بـ(237.72) نقطة، ليقفل عند مستوى (23430.93) نقطة، بقيمة تداولات بلغت (15) مليون ريال، وبكمية أسهم متداولة وصلت إلى (2) مليون سهم.