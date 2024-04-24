انخفاض النفط مع تراجع المخاوف المتعلقة بالصراع بالشرق الأوسط

تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، مع انحسار المخاوف المتعلقة بالصراع في الشرق الأوسط وتراجع الأنشطة التجارية في أكبر مستهلك للنفط في العالم لكن الانخفاض غير المتوقع في مخزونات النفط الخام الأمريكية حد من الخسائر.
وتفصيلاً، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بواقع 40 سنتاً أو بنسبة 0.45 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 88.02 دولاراً للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بواقع 55 سنتاً أو 0.66 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 82.81 دولاراً للبرميل.
وحد ضعف الدولار من بعض مكاسب برنت خلال الأسبوع الجاري، حيث قال تيم سنايدر الخبير الاقتصادي لدى مؤسسة "ماتادور إيكونوميكس": "يبدو أن الأساسيات التي نجري التداول بها تميل نحو الاستقرار قليلاً في الشرق الأوسط"، وفقاً لسكاي نيوز عربية.
وقال محللو بنك "غولدمان ساكس" في مذكرة إن التهدئة الملحوظة بين إيران وإسرائيل ربما تؤدي إلى خفض ما بين خمسة إلى 10 دولارات أخرى في سعر البرميل خلال الأشهر المقبلة.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء إن مخزونات النفط الخام انخفضت 6.4 مليون برميل إلى 453.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 أبريل مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بزيادة قدرها 825 ألف برميل.
وتباطأ النشاط التجاري الأمريكي في أبريل إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر، وقالت "ستاندرد اند بورز غلوبال" أمس الثلاثاء إن مؤشرها لمديري المشتريات، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، انخفض إلى 50.9 هذا الشهر من 52.1 في مارس.