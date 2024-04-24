انخفاض النفط مع تراجع المخاوف المتعلقة بالصراع بالشرق الأوسط

وتباطأ النشاط التجاري الأمريكي في أبريل إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر، وقالت "ستاندرد اند بورز غلوبال" أمس الثلاثاء إن مؤشرها لمديري المشتريات، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، انخفض إلى 50.9 هذا الشهر من 52.1 في مارس.