الذهب يُواصل التحليق لمستويات غير مسبوقة ويتجه لأفضل أداء في 7 أشهر

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2786.89 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:54 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2790.15 دولارًا في وقت سابق من الجلسة. وقفزت الأسعار بـ6% خلال الشهر الجاري.