الذهب يُواصل التحليق لمستويات غير مسبوقة ويتجه لأفضل أداء في 7 أشهر

ارتفعت أسعار الذهب لمستوى قياسي جديد اليوم الخميس، وتتجه لتسجيل أفضل أداء شهري في سبعة أشهر على خلفية الإقبال على الملاذ الآمن قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية؛ فيما يترقب المستثمرون تقريرًا للتضخم في الولايات المتحدة بحثًا عن مؤشرات حول مسار أسعار الفائدة.
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2786.89 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:54 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2790.15 دولارًا في وقت سابق من الجلسة. وقفزت الأسعار بـ6% خلال الشهر الجاري.
وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 2797.80 دولارًا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 0.3% إلى 33.68 دولارًا للأوقية، واستقر البلاتين عند 1008.68 دولارات، وتراجع البلاديوم 0.6% إلى 1141.00 دولارًا. وتتجه المعادن الثلاثة لتسجيل مكاسب شهرية.