بين تمديد خفض الإنتاج وقلق الطلب الصيني.. عقود النفط الآجلة عند 82.08 دولار

وأظهرت بيانات أول أمس الخميس أن واردات الصين من النفط الخام ارتفعت في أول شهرين من العام مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، لكنها كانت أضعف أيضاً من الأشهر السابقة مما يعني استمرار اتجاه تراجع مشتريات أكبر مستورد للخام في العالم.