بعد خسائر "كريدي سويس".. الأهلي السعودي: استثماراتنا أقل من 0.5% ولا تأثير على أرباح البنك

أعلن البنك الأهلي السعودي اليوم، آخر التطورات المتعلقة باستثماره في مجموعة كريدي سويس؛ مبينًا أنه وفقًا للقوائم المالية لعام 2022م والتوقعات المالية لسنة 2023م المعلنة مسبقًا، يود توضيح أن الاستثمار في مجموعة كريدي سويس يمثل أقل من 0.5% من إجمالي أصول البنك الأهلي السعودي، و1.7% من محفظة البنك الاستثمارية، كما في ديسمبر 2022.