بعد خسائر "كريدي سويس".. الأهلي السعودي: استثماراتنا أقل من 0.5% ولا تأثير على أرباح البنك

أعلن البنك الأهلي السعودي اليوم، آخر التطورات المتعلقة باستثماره في مجموعة كريدي سويس؛ مبينًا أنه وفقًا للقوائم المالية لعام 2022م والتوقعات المالية لسنة 2023م المعلنة مسبقًا، يود توضيح أن الاستثمار في مجموعة كريدي سويس يمثل أقل من 0.5% من إجمالي أصول البنك الأهلي السعودي، و1.7% من محفظة البنك الاستثمارية، كما في ديسمبر 2022.
وقال البنك: فيما يتعلق بكفاية رأس المال؛ فإن التأثير على نسبة كفاية رأس المال للبنك الأهلي السعودي من تراجع القيمة السوقية، هو حوالى 15 نقطة أساس كما في ديسمبر 2022م. وفيما يخص آخر التطورات المعلنة، يُتوقع أن يكون التأثير المحتمل على هذه النسبة هو حوالى 35 نقطة أساس. مع العلم أنه لا يوجد أي تأثير على أرباح البنك.
وتابع البنك في بيانه، أن أي تغيير في القيمة العادلة للاستثمار في مجموعة كريدي سويس؛ لن يؤثر على توقعات وخطط البنك المالية لسنة 2023.
وأشار إلى أن أصوله تزيد على 945 مليار ريال، كما يتمتع برأس مال قوي وسيولة جيدة أعلى من المتطلبات النظامية.
وأضاف أنه في الوقت الذي تُعد فيه السعودية من بين أسرع الدول نموًّا ضمن مجموعة العشرين، يواصل البنك تركيزه على استراتيجيته الأساسية والاستفادة من فرص النمو المحلية.
يشار إلى أن بنك يو بي إس، أعلن أمس، تقديمه عرضًا لشراء بنك كريدي سويس بقيمة 3 مليارات فرنك سويسري (3.2 مليار دولار)؛ بما يعادل 0.76 فرنك للسهم الواحد.
وتَعَرض حاملو سندات بنك "كريدي سويس" لخسائر تاريخية فادحة، بمجرد الإعلان عن صفقة بيع المصرف لمنافسه "يو بي إس" على ما قيمته 16 مليار فرنك سويسري (نحو 17.3 مليار دولار) من سنداته الخطرة.
وقالت الهيئة السويسرية للإشراف على سوق المال عبر موقعها الإلكتروني: إن الصفقة المعلن عنها خلال عطلة نهاية الأسبوع؛ ستؤدي إلى "شطب كامل" لسندات الدرجة الأولى الإضافية للبنك من أجل زيادة رأس المال الأساسي.
وسندات "إيه تي 1" المشار إليها أو "سندات الدرجة الأولى الإضافية"، تصدرها البنوك وتتميز بالعائد المرتفع؛ لكنها مصممة من الناحية التنظيمية لامتصاص الخسائر في الأوقات الصعبة، وتُعرف بأنها "الأكثر خطورة"، وأصدرت لأول مرة عقب الأزمة المالية.
وتُعد خسائر حاملي سندات "كريدي سويس" هي الأكبر حتى الآن في سوق "إيه تي 1" الأوروبي البالغ حجمه 275 مليار دولار، وتتجاوز بفارق كبير عملية الشطب الوحيدة حتى الآن لهذا النوع من الأوراق المالية.
وكانت قد تمت اليوم الاثنين، صفقتان خاصتان في السوق السعودي على الأهلي السعودي والمجموعة السعودية بقيمة إجمالية بلغت 46.3 مليون ريال.
وبحسب "تداول"؛ فإن الصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها عندما يتفق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على تداول أوراق مالية محددة وبسعر محدد؛ بحيث تتوافق مع ضوابط السوق المالية السعودية (تداول) والقواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات العلاقة.
ولا تؤثر الصفقات الخاصة في سعر آخر صفقة أو أعلى أو أدنى سعر للسهم، أو سعر الافتتاح أو سعر الإغلاق، أو مؤشر السوق أو مؤشرات القطاعات.