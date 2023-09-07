"دلني": نسبة نجاح مشاريع الامتياز التجاري تتجاوز 90% عالميًا.. ويستوعب أكثر من 116 نشاطًا

وأضاف: مالك العلامة التجارية يعتمد في زيادة الربحية على الإيرادات العالية من أصحاب الامتياز، حيث يتقاضى رسومًا محددة نظير الاستفادة من العلامة التجارية، محذرًا في الوقت نفسه من فرض رسوم مرتفعة على أصحاب الامتياز، والرسوم العالية تعتبر عائقًا كبيرًا في استدامة العلاقة التعاقدية بين الطرفين.