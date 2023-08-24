كاتب اقتصادي: الرياض بنك الطاقة العالمي وانضمامها إلى "بريكس" مكسب للطرفين

وأشار إلى أنه وفق تقرير التجارة الدولية في العام 2021، كان حجم التجارة البينية بين السعودية وبين دول العالم أكثر من تريليونَيْ ريال النصيب الأكبر كان متجهًا إلى الشرق،‏ وبالتحديد إلى الهند، والصين لوحدها قرابة 400,000,000,00 ريال بزيادة 30% عندما كانت في العام 2021 وما قبله، وتأتي بعدها الهند التي احتلّت المرتبة الثانية، وبعدها اليابان.