بعد انسحاب روسيا.. القمح يرتفع 3% وأزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية تلوح في الأفق

ولا تزال أسعار القمح منخفضة بنسبة 54% عن أعلى مستوى سجلته على الإطلاق في مارس 2022 على أثر الأزمة الروسية- الأوكرانية، بينما انخفضت أسعار الذرة بنسبة 37% عما كانت عليه في إبريل 2022، عندما وصلت إلى أعلى مستوى لها في 10 سنوات.